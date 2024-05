Pank annab nõu: kuidas ehitada kodu, kui laenuraha on kallis?

Võrreldes mõne aasta taguse ajaga on laenuraha euribori tõusu tõttu oluliselt kallinenud ja seetõttu on iga kodu ehitamiseks kulutatud eelarveväline euro pere rahakotile eriti kurnav. Valdavalt kipub tegelik ehituskulu algset eelarvet ületama, mistõttu on tähtis ehituse eelarvet prognoosida võimalikult täpselt ning seejärel arvestada ka puhvriga.

Ehituse käigus kipuvad tegelikud kulud sageli prognoose ületama seetõttu, et prognoosi aluseks võetakse odavaimad materjalid, kuid töö käigus viiakse end täpsemalt kurssi eri hinnaklassis materjalide erinevustega ning hakatakse sageli eelistama kvaliteetsemaid ja kallimaid tooteid.

Viimasel ajal juhtub kahjuks üha sagedamini ka seda, et välja valitud ehitaja satub muutunud majanduskeskkonna tõttu raskustesse ja on sunnitud juba enne ehituse lõppemist n-ö pillid kotti panema. Seda riski aitab maandada põhjalik taustakontroll. Uurida tasuks nii seda, milline on tema ehituskogemus, kui ka seda, kas ettevõte on majandustegevuse registris end registreerinud. Ehtajalt tasub küsida ka referentse varem tehtud töödele ning miks mitte tagasisidet tema varasemate klientide käest.

Eelarve planeeri varuga

Meie kogemus koostöös klientidega näitab, et keskmiselt läheb kodu ehitamine algselt planeeritud eelarvest umbes 10 protsenti kallimaks. Seega on eelarvele 10-protsendise varu juurde arvestamine kliendi huvides, et kodu saaks valmis planeeritud ajaks ja laenu tagatiseks ei jääks pooleliolev maja, mille valmimisaeg on teadmata.

Kui enamasti ehitab pere endale kodu korra elus, siis pank analüüsib mitmeid koduehitamise projekte nädalas. Neid projekte rahastades oleme kogenud erinevaid õppetunde ja seetõttu on pankade nõutav dokumentatsioon ehituslaenu taotlemisel hoopis mahukam kui valmis kodu ostu puhul.