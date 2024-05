Kas oled üks paljudest? LHV-s ületas investeerivate klientide arv 100 000 piiri

Kui LHV 25 aastat tagasi investeerimisühinguna alustas, tuli asuda rahatarkust õpetades endale kliendibaasi looma. LHV investeerimisteenuste juhi Sander Pikkeli sõnul on pühendumus innovatsioonile ja klientide harimisele olnud üheks võtmeteguriteks sedavõrd laia investorkogukonna kujunemisel. LHV Investeerimiskool on andnud kokku üle 70 000 inimesele investeerimiseks vajalikke oskuseid ja teadmisi ning aktsiamäng „Börsihai“ on pakkunud praktilist börsikauplemise kogemust virtuaalrahaga üle 55 000 osalejale.

Pikkeli sõnul on aga suurima tõuke investeerivate klientide arvu kasvu andnud eestlaste üldine heaolu kasv, mis on võimaldanud paljudel igapäevase hakkamasaamise asemel mõelda ka pikemas perspektiivis vara kasvatamisele. „LHV pakub võimalust investeerimist alustada juba väga väikeste summadega. Nii on Balti aktsiabörsidel kauplemine kuni 100 tehingu ulatuses kuus täiesti tasuta ning alustajate seas populaarne LHV Kasvukonto võimaldab oma raha kasvama panna alates ühest eurost. Umbes pooled LHV-s oma investeeringuid hoidvatest klientidest ongi valinud endale Kasvukonto,“ tutvustab Sander Pikkel.

Investeerimisvaradega klientide arvu kasv on olnud eriti kiire alates 2020. aasta kevadest, sest sellest ajast on teenustasud kliendi jaoks liikunud tugevas langustrendis. Samuti mõjutas investeerimisaktiivsust koroonakriis ning sellest tingitud liikumised börsidel, kui esmalt kuuga 34% langenud S&P 500 indeks lõpetas aasta 18% kõrgemal. „See andis positiivse efekti paljudele, kes pandeemiast tingituna kodus istudes pidid leidma endale muu meelelahutuse seniste õhtuste tegevuste asemel. Oma raha kasvatamise võimaluste uurimine oli hea ühendamaks meeldiva kasulikuga,“ meenutab Pikkel. „Aasta hiljem tundus, et investeerimisest räägib juba igaüks, kes rääkida oskab.“