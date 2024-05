FOTOD | Ülemiste keskuse parkla asemele kerkivad uus ärihoone ja park

Abilinnapea Madle Lippus märkis planeeringut kommenteerides, et Tallinna mitmed uuemad keskusalad on seotud taasiseseivunud Eestis ehitatud kaubanduskeskustega ning täna on need suures muutumises. „Ülemiste kaubanduskeskuse tulevik on seotud uue sõlmjaama ning linnaku arengutega. Tallinna arengustrateegia 2035 annab juhised, et kauplemise ruum on ühtlasi ka hea avalik ruum ning ka algatatud planeeringuga hakkame otsima, kuidas vabastada suur osakaal kinnistut raiskavast maapealsest parkimisest ja liita kaubanduskeskusega uus, kõrghaljastatud ja tegevusi pakkuv avalik ruum,“ ütles Lippus. „Linna arengu seisukohalt on oluline, et äripindadel pakutaks senisest rohkem teenuseid – seda oleme läbi arutamas ka Ülemiste keskusega.“