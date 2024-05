Päikeseenergia teeb Eesti elektrihinnast kaameli

190 eurot, 7 eurot ja jälle 190 eurot. Selline pilt vaatab täna vastu Nord Pooli kodulehelt, kui uurida Eesti teisipäevast elektrihinda. Hommikusel tipptunnil on hind kallis, keskpäeval odav ning õhtul, kui inimesed koju jõuavad, kerkib elektri eest küsitav tasu taas kõrgustesse. See on muster, mis on iseloomustanud Eesti elektrihindu viimase pooleteise kuu jooksul üha sagedamini.