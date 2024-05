FOTOD | Just selline hakkab Ülemiste keskus välja nägema pärast kolmandat laiendust

Ülemiste keskuse omaniku, Norra haldusettevõtte Linstow Baltic SIA juhatuse esimehe Frode Gronvoldi sõnul on keskuse edu võtmeks olnud justnimelt muutumine, kus turu trende jälgides on pidevalt otsitud ja loodud uusi põnevaid lahendusi, mis teevad keskuses käimisest ikka ja jälle elamuse. „Varasemad õnnestumised ja Tallinna ambitsioonid Ülemiste piirkonna liikuvuse ning äritegevuse suurendamisel, annavad meile omanikena kindlustunde, et Ülemiste keskusesse investeerimine on ainuõige samm,“ lausus Gronvold.