Kurjakuulutav? Arendaja lasi kõikide Tallinna ja Tartu korterite hinnad alla

Veel möödunud nädalal ütles YIT Eesti peatne juht Mark Mihhailenko Äripäeva raadios, et YIT ei läheks kaasa igasuguste hindade alandamise kampaaniatega. Samal päeval algas YIT kolmenädalane kampaania, kus kõikide Tallinna ja Tartu korterite hinnad lasti kuni 16 protsenti alla.

Kinnisvaraarendajad on teinud kuni 10protsendilisi allahindlusi juba vähemalt aasta aega, kuid seda ilma suurema kärata, ütles Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman. YIT laiaulatuslik ja sõnaselge kampaania on tema sõnul märgiline.

„Sellisel kujul, kus kampaaniat nimetataksegi välkmüügiks või lõpumüügiks, on seda ikkagi üsna harva olnud ja väga väheste projektide puhul. Korraks on nad välgatanud läbi. YIT kampaania on ilmselgelt kõige suurem, mis nüüd viimasel ajal meelde tuleb,“ rääkis Sooman.