Eesti pani olulises maksuküsimuses Euroopas jala maha. Boltile läheks uus kohustus maksma üle 170 miljoni euro

„Mida see seadus tahab muuta – ta käsib platvormidel maksta käibemaksu ka nende juhtide pealt, kes ei ole täna käibemaksukohustuslased,“ räägib Bolti president Jevgeni Kabanov, viidates praegu Euroopas palju kirgi kütvale käibemaksureformile, mida asuti ette valmistama 2022. aasta lõpus ja mille ühe osaga laia haardega Eesti tehnoloogiaettevõte pakutud kujul nõus ei ole. See puudutab kõikide majutus- ja sõiduplatvormidel tegutsejate käibemaksustamist. Kabanov toob näiteks, et praegu on enamik ehk 88% Bolti platvormi kaudu sõitvatest juhtidest Eestis käibemaksust vabastatud, sest nende aastatulu ei küüni üle käibemaksuvaba ehk 40 000 euro piiri.