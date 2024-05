OTSE KELL 11 | Eesti Pank annab ülevaate Eesti majanduse olukorrast. Paljugi sõltub sellest, mis toimub Rootsis

Eesti Panga värskest finantsstabiilsuse ülevaatest selgub, et kui tavaliselt toob majanduslangus kaasa probleeme kinnisvarasektorile ja sinna laene andnud pankadele, siis praegune üsnagi pikalt vindunud langus on selle poolest erandlik, et pole vaatamata kõrgetele intressimääradele põhjustanud olulisi probleeme kinnisvarasektoris.

Halbade laenude osakaal on väike

Vinduv majanduslangus ja kõrgemad intressimäärad muudavad Eesti ettevõtete ja majapidamiste jaoks laenude tagasimaksmise raskemaks, kuid vaatamata sellele on halbade laenude osakaal varasemate majanduslangustega võrreldes väike. Enam kui 60 päeva üle maksetähtaja läinud laene on praegu sedavõrd vähe, et need moodustavad 0,3% laenuportfellist, samas kui 2008–2009. aasta kriisi ajal tipnes see näitaja 7,5% tasemel.

Eesti pankades on halbade laenude probleem jäänud väikseks mitmel põhjusel. Ettevõtetel on aidanud suurenenud laenumaksetega toime tulla varasemad soodsad aastad ja kogutud puhvrid. Majapidamiste maksevõime on püsinud hea tänu varem kogutud säästudele ja sellele, et tööpuuduse kasv on olnud väike ja palgakasv on jätkunud.

Kuna Eestis on pangad võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega andnud oluliselt rohkem laene kinnisvarasektorile, siis on olulist rolli mänginud ka Eesti kinnisvarasektori suhteliselt hea käekäik. Kinnisvarafirmasid hinnatakse üldiselt keskmisest riskantsemaks, kuna nad toetuvad oma tegevuses rohkem laenurahale. Eestis on aga kinnisvarafirmad kasvanud intressi- ja muude kuludega toime tulnud tänu sellele, et siinsete kinnisvarainvesteeringute tootlus on olnud piisavalt kõrge ja nad on suutnud kulude kasvu osaliselt klientidele edasi kanda. Lisaks on kinnisvarafirmadel olnud piisavalt rahalisi puhvreid. Ka pangad on neile laenu andnud küllaltki konservatiivsetel tingimustel.

Rootsi pangandussektor on hädas