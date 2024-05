LHV fondijuht Joel Kukemelk lahkub ametist

„Joel on oma pühendumusega juhatuse liikmena, fondijuhina ja varem ka portfellihalduri ja analüütikuna jätnud LHV arengusse tuntava jälje ja arendanud ka Eesti pensionifondide maastikku tervikuna. Tema aktiivsel kaasabil on kasvanud tuhandete pensionikogujate vara,“ kommenteeris LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu börsiteates.

Joel Kukemelki sõnul on hetkel sobiv aeg lahkumiseks ja töö meeskonnakaaslastele üleandmiseks. „Kaheksa aastat tagasi tõime Eesti pensioniturule esimesed indeksifondid ja neli aastat tagasi ainsad rohepöörde trendi investeerivad fondid. Konstruktiivses koostöös riigi ja turuosalistega õnnestus luua pensionikogujatele võimalus hakata 2024. aastast esitama avaldusi suuremate II samba maksete tegemiseks. Lisaks on aktiivse teavitustöö tulemusena kasvanud arusaam tööandjapensioni juurutamise vajadusest ning see on jõudnud ka valitsuse koalitsiooniprogrammi,“ kommenteeris Kukemelk.