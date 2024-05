Autorendifirma nõudis Teslat rentinud kliendilt raha, kuna too polnud bensiini tankinud

Hertzil ei lähe elektriautode vallas kuigi hästi. Ettevõte on viimasel ajal mitmel korral uudiskünnise ületanud, sest on muu hulgas remondikulude tõttu otsustanud maha müüa kümneid tuhandeid elektriautosid, sh Teslasid.

Ka firma rendipoolel ei lähe hästi. USA väljaanne The Drive kirjutas eelmisel nädalal, et Los Angeleses Tesla Model 3 rentinud mehelt nõuti kütuse eest 277,39 dollarit. Seda nõuti mitte elektri, vaid just nimelt bensiini eest.

Teslat rentinud Joshua Lee ütles The Drive’ile, et ta on pikalt olnud lojaalne Hertzi klient. Ta oli rendilepingut sõlmides isegi märkinud valiku „väldi paagi täitmist“, mis peaks võimaldama auto tühja kütusepaagiga rendifirmasse tagasi anda, kui sõiduk oleks mingil põhjusel elektrilt sisepõlemismootorile üle läinud.

Kaardilt võetud raha eest saaks osta 175 liitrit bensiini

Kuid seda ei juhtunud ja Lee andis auto tagasi 96%-lise akutäituvusega – nagu oli ka autot rentides. Maksimaalne tasu elektriauto laadimise eest on Hertzis 35 dollarit ja Lee lojaalsustasemel 25 dollarit.

Sellegipoolest võeti kliendi kaardilt šokeeriv lisatasu. The Drive kirjutab, et selle raha eest saaks Californias osta umbes 175 liitrit bensiini.

Klient mõtles, et küllap on tegu eksimusega, kuid klienditeenindusega suheldes sai ta aru, et firma tegevus oli sihipärane.

„Me ei saa pakkuda tagasimakset, sest teenus on lõpetatud ja leping sõlmitud. Teie allkirjastatud rendileping näitab, et te olite täielikult teadlik lepingusse lisatud tankimisvõimalusest. Loodame, et see on piisav selgitus,“ ütles klienditeenindus.

Seejärel hakkas Lee asja telefoni teel selgitama ja vastuseks kuulis samasugust juttu.

Meedial on aga suur võim ja päev pärast The Drive’i artikli ilmumist teatas Hertz, et tagastab kliendile raha ja vabandab Lee ees.

Firma esitas politseile valeandmeid