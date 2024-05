Valitsussektori eelarve on rohkem kui 400 miljoniga miinuses. Kõige kehvem seis on tervisekassal

Maksutulude kasvu vedas juriidilise isiku tulumaks, mida on kolme kuuga laekunud 25,5 protsenti rohkem. Oluline osa sellest laekus riigimetsa majandamise keskuse jaotatud kasumilt. Erasektori jaotatud kasumi tulumaksu kasv tuli peamiselt pankadelt. Keskmisest kiirema kasvuga oli ka käibemaksu laekumine tulenevalt maksumäära tõusust. Seevastu mittemaksuliste tulude laekumine jäi eelmisele aastale alla peamiselt CO 2 ühikuhinna langusest tulenevale CO 2 tulude laekumise vähenemisele.

Tervisekassa puudujääk on 15 miljonit

Sotsiaalkindlustusfondide finantsseis on selle aasta esimese kvartali lõpuks kergelt negatiivne, kuid stabiilne. Tervisekassa puudujääk 15 miljonit eurot märtsi lõpuks on nende kogu eelarvemahtu arvestades küll väike, kuid võrreldes viimaste aastatega, mil oldi arvestatavas ülejäägis, on seis tuntavalt kehvem. Ennekõike on kasvanud kulud ja seda just viimaste tervishoiutöötajate kollektiivlepingu alusel oluliselt kasvanud palkade tõttu.