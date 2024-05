Võlakirjadest on saanud omamoodi hitt-toode, mis pakub justkui hõlpsat võimalust panna kontol seisev raha intressi teenima. Nii on investorite huvi ühes ettevõtete rahakaasamise sooviga toonud viimasel aastal turule mitmed võlakirjapakkumised. Ent nüüd saab investor Baltikumis valida paralleelselt viie erineva pakkumise vahel. Heitsime pilgu neist neljale – Šiaulių bankas, Bigbank, Holm Pank ja Liven – pakkumisele, et mõista, milline on investorite seisukoht.