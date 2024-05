TalTechi tudeng Elisabeth: ülikoolis on võimalik minna süvitsi väga erinevates valdkondades

Elisabeth nendib, et ta ei planeerinud seda kõike, see lihtsalt läks nii. „Asjad lihtsalt juhtuvad,“ ütles Elisabeth. Samas magavale kassile hiir ise suhu ei jookse ja ka Elisabeth teeb ise kogu aeg palju tööd, et põnevad ja arendavad asjad just temani jõuaksid.

Kahe aasta eest Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi lõpetanud Elisabeth on üks nendest, kellele koroonaaeg väga meeldis, sest nüüd sai ta kogu hommiku magada ja kogu öö õppida. „Mõnikord õppisin hommikul 6-7ni, kuni ema üles ärkas,“ meenutas Elisabeth.

Peale gümnaasiumi lõppu viis tee ta TalTechi, kus Elisabeth läks kõigepealt õppima avalikku haldust ja riigiteadusi, aga suundus sealt üsna peatselt edasi ärindust õppima. Ärinduse juures meeldis talle, et see on väga mitmekülgne, ülikoolis on võimalik päris mitmel suunal süvitsi minna. Talle pakuvad huvi majandusarvestus, raamatupidamine, majandusprognooside tegemine, aga ka logistika. Kui ülikoolis on mõni logistika aine, saab Elisabeth õppejõu juttu omalt poolt täiendada, sest Elisabeth töötab täiskohaga Rimis kaupluse kaubavarude planeerimise spetsialistina.

Elisabeth arvas, et põhjuseks, miks ta saab praegu, 20-aastasena, endast palju vanemate seas vastutusrikkal kohal töötada, on see, et tal on palju kogemusi, sest ta alustas töötamist juba 12-aastaselt – vetelpäästja abilisena. Vetelpääste on talle kallis tänaseni, sest nüüd tegeleb ta uute vetelpäästjate väljaõpetamisega. Veeohutuse arendamisega tahab ta oma elus ka edaspidi tegeleda.

Elisabethi tööde ja tegemiste nimekiri on aga palju pikem. Ta korraldab kahes lasteaias teadusringi, gümnaasiumis oli ta aga SEB koolisaadik oma koolis, kus ta proovis arendada kaaslaste rahatarkuse alaseid oskuseid. Ka rahatarkuse valdkonnas tegutseks ta tulevikus hea meelega.