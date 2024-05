Kinnisvarabüroo Uus Maa juhataja Igor Habali sõnul vastab tõele, et välismaalased on olnud pikalt rohkem müügi- kui ostulainel. „Erandiks on Ukraina päritolu residendid, kelle ostuaktiivsus on viimaste aastate sündmuste valguses tugevalt kasvanud,“ selgitab ta.