Võrdle oma töötasu teiste omaga. Statistikaamet uuendas populaarset palgarakendust

Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu selgitas, et uuenenud rakenduses saab nüüd palgaandmeid vaadata ka erinevate vanusegruppide kaupa.

„Võtsime arvesse tööandjate tagasisidet, kes tõid välja, et tööturule sisenevatel noortel võib olla tekkinud liiga kõrge palgaootus,“ ütles Rootalu ja selgitas, et nüüd saavad nii tööandjad kui ka töötajad ettekujutuse, milline on valitud ameti palgatase noortel ja milline kogenumatel.