Ökonomistid: uusi töötajaid on aina lihtsam leida

Töötute arv suurenes eelkõige meeste tõttu

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla sõnas samuti, et tööpuuduse kasv tuleneb peamiselt uute elanike saabumisest ja veidi ka mitteaktiivsete arvu vähenemisest. „Need, kes enne tööd ei teinud ega otsinud, on nüüd tööd otsimas. Töötute arv suurenes eelkõige meeste arvelt, sest töötuid mehi lisandus 8100 ja naisi 4100,“ tõi ta välja. Vähenenud on nii mitteaktiivsete kui ka nende inimeste arv, kes soovivad rohkem tööd teha. „Sissetulekute ostujõud on väike ning elatustaseme parandamiseks nähakse peamiselt võimalust sellest, et töiselt rohkem panustada,“ kirjeldas Uusküla.

„Tööturu andmetest paistab silma meeste suhteliselt nõrgem positsioon võrreldes eelneva kvartaliga. Seda on näha nii hõivatute arvu kahanemises kui töötute arvu suurenemises. See on tingitud ennekõike sellest, et Eesti majanduse struktuur on muutumises. Töötlevas tööstuses, kus traditsiooniliselt töötab rohkem mehi, on töökohtade arv kahanenud kvartaliga lausa 13 600 inimese võrra. Samas arvestades viiendiku võrra suurust langust toodangus ning tootlikkuse kasvu, mida sektor vajab, on jätkuvalt tööl liiga palju inimesi valmiva toodangu kohta ehk siis inimesed on jätkuvalt alakasutatud,“ lisas Uusküla.