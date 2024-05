TTJA kuulutas välja järgmiste merealade enampakkumised. Sinna tuuleparkide rajamise vastu tuntakse huvi ka Norrast

Kokku 272 km2

Saare 2.1 ja Saare 2.2 merealade enampakkumistele kvalifitseerusid osalema kolm konkureeriva hoonestusloa taotluse esitanud ettevõtet: Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS (Norra ettevõte) ja OÜ Utilitas Wind. Saare 3 mereala enampakkumisele kvalifitseerusid osalema neli ettevõtet: Sunly Wind OÜ, Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS ja OÜ Utilitas Wind. Kuna enampakkumisele kvalifitseerus mitu ettevõtet, näeb ehitusseadustik ette kohustust läbi viia enampakkumine.

Saare 2.1 mereala on suurusega 163,8 km 2 , Saare 2.2 suurusega 88,5 km 2 ja Saare 3 suurusega 20,1 km 2 . Kõik alad asuvad Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Saaremaast läänes. Alade piirid tulenevad esimesena esitatud hoonestusloa taotluses toodust. Kui üksteisega külgnevate alade enampakkumised võidab sama ettevõte, siis on võimalik need alad liita üheks alaks.