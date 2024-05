Kuus valikut, kes võiks sinust saada

Pärast gümnaasiumi lõpetamist on sinu ümber üldjuhul kolme tüüpi inimesi: need, kellel on selged eesmärgid, need, kes lähevad seiklema, ja need, kes ei tea veel, mida teha. Sel hetkel on tavaline, et tekib küsimus, kes või mis minust saab, sest suur eluetapp on just selja taha jäänud.