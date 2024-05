Eestlaste automüügiidu läbis edukalt Amazoni olulise sertifitseerimise

„Amazon AWS Partner Networki valideeritud liikme sertifikaat on kindlustunne autotootjatele ja nende müügivõrgule, et oleme võimelised pakkuma täisteenust alates ostjast kuni tootjani ning, mis eriti oluline, meil on võimekus seda teenust mastaapselt skaleerida,“ rääkis idufirma Autobahn.Tech asutaja Martin Piirmaa, kelle sõnul peavad kõik AWS Partner Networki liikmed läbima FTR-i (ingl k Fundamental Technical Review) protsessi.