Ignitis Group avaldas investeerimisstrateegia aastateks 2024–2027

„Oleme naaberturgude energiasektorite ajaloolise ümberkujundamise esirinnas ja nende muutuste edasiviiv jõud. Sobivaid rakendusvõimalusi otsides lähtume oma pühendumusest luua praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks 100%-liselt roheline ja turvaline energiaökosüsteem. Kontserni strateegiat järgides arendame püsivalt rohevõimsusi, mille arendamine on kliimaneutraalse energiasüsteemi rajamise seisukohalt ülioluline,“ sõnas Ignitis Groupi tegevjuht Darius Maikštėnas.

Ajavahemikul 2024-2027 on Ignitis strateegia üks peamisi eesmärke suurendada märkimisväärselt investeeringuid. Eeldatavasti ulatuvad aastaks 2027 kontserni koguinvesteeringud 3-4 miljardi euroni, seega on pea 1 miljardi euro võrra enam kui eelmisel nelja-aastasel strateegiaperioodil, märkis ettevõte.

Kontserni arendatava rohevõimsuste portfelli väärtus on praegu 7,4 GW, millest 2,9 GW on juba tagatud. Ignitis Group kavatseb aastaks 2027 saavutada kogutootmisvõimsuse 2,4-2,6 GW, st võrreldes 2023. aastaga kaks korda rohkem (1,3 GW). Maismaatuuleparkide arendamise eesmärk Balti riikides ja Poolas on jõuda 2027. aastaks vähemalt 700 MW-se võimsuseni.