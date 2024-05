Infortar ostis veel ligi 17 miljoni euro eest turuhinnast soodsamalt Tallinki aktsiaid

Leping börsiväliseks tehinguks sõlmiti eile, 14. mail. Aktsiaraamatu andmetel võib öelda, et müüjaks oli taas kord Citigroup Venture Capital International konto, kellele kuulus eelnevalt täpselt selles koguses Tallinki aktsiaid. Ka eelmisel nädalal ostis Infortar neilt Tallinki aktsiaid, omandades eelnevalt 6,79 miljonit aktsiat.

„Usume Tallinki kui tugeva finants- ja turupositsiooniga ning madala laenukoormusega börsifirmasse, mistõttu oleme viimastel aastatel oma osalust järjekindlalt suurendanud. Tallink on kriisides karastunud ettevõte, mis näitab täna viimaste aastate parimaid tulemusi. Vaatame seda kui pikaajalist, riske maandavat investeeringut,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt börsiteates.

Hanschmidt sõnas Ärilehele, et börsiettevõttena ei saa nad tehingu detailidest rääkida. „Oleme pikka aega juba oma osalust Tallinkis suurendanud. Nüüd avanes võimalus suuremas koguses Tallinki aktsiad soetada ja kasutasime selle võimaluse ära.“

Tallinki aktsia on aga viimasel ajal kaubelnud 0,72 euro juures, mistõttu sai Infortar soetatud aktsiad võrreldes turuhinnaga umbes 2,6 miljoni euro võrra soodsamalt kätte.

Tehingu tulemusena ei omanda Infortar Tallinki üle valitsevat mõju väärtpaberituru seaduse tähenduses. Tallink on Infortari sidusettevõtja, kusjuures tehingujärgselt kuulub Infortarile 46,74% kõikidest Tallinki aktsiatest. Infortar viitab börsiteates veel, et suurkontsern viib ellu IPO ajal välja käidud lubadust soetada Tallinki aktsiaid juurde juhul, kui Tallinki aktsia börsihind on nende hinnangul soodne ja regulatiivsed nõuded seda võimaldavad.