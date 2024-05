Euroopa Komisjon näeb Eesti majandust tumedamates toonides kui ministeerium

Euroopa Komisjoni majandusvaldkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles, et ELi majandus on viimastel aastatel seisnud silmitsi erakordsete probleemidega, kuid püsinud sellest hoolimata stabiilsena. „Nüüd on lootust, et mõõdukas majanduskasv taastub ning kiireneb 2025. aastal veelgi. Kõrge tööhõivemääraga tööturud on jätkuvalt tugevad ja eratarbimine on tõusuteel. Üleilmselt on aga endiselt riske ELi jaoks ning geopoliitilised pinged püsivad ja suurenevad,“ tõdes lätlane.