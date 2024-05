Pea 40% e-poodidest ei pea allahindluste tegemisel reeglitest kinni ja trikitavad kliente

„Koostasime aasta algul nimekirja 70 e-poest, mille külastatavus on suur, hõlmates eri kaubanduse valdkondi. Lisasime iga kaupleja kohta vähemalt 30 toodet soodushinna monitoorimise tööriista abil jälgimisse. Tooteid monitoorime kogu aasta vältel ja tänaseks oleme pöördunud 27 kaupleja poole, et allahindluseid tehtaks kooskõlas soodushinna reeglitega. Allahindluste kuvamise reeglid muutusid ligi kaks aastat tagasi. Selle aja jooksul oleme järjepidevalt nõustanud kauplejaid ning kontrollinud soodushindade arvutamist nii e-poodides kui ka füüsilistes kauplustes. Neid, kes uuenenud reeglitega vastuollu lähevad, on küll aina vähem, kuid siiski leidub rikkumisi, mis vajavad täiendavat selgitustööd ja sekkumist,“ kommenteeris TTJA kaubanduse jurist-valdkonnajuht Hellika Teder.