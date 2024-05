Välisinvesteeringute keskus plaanib Eestisse tuua 3 miljardi euro väärtuses investeeringuid

„Välisinvesteeringute keskuse kaudu jõuab Eestisse ligikaudu 10-15% kõigist siia tulevatest välisinvesteeringutest. Otsime just neid kohti siinsetes väärtusahelates, kuhu uute tegijate toomine aitaks Eesti majandusel võimalikult jõudsalt ja targalt kasvada. Seame strateegias kesksele kohale regionaalse mõõtme, et elavdada majandust ka keskustest eemal ning paneme suurt rõhku just teadus- ja arendustegevuse mahukatele investeeringutele,“ rääkis Vänto.

Vänto sõnul on Eesti majandus teinud kolmekümne aastaga märkimisväärse arenguhüppe. „Kuigi oma olemuselt on välisinvesteeringute maandamiseks tehtav töö väga sarnane sellega, mida tehti siin 1990. aastatel, siis Eesti majandus on selle aja jooksul oluliselt küpsenud. Eesti on investeeringute sihtkohana end kindlalt maailmakaardile kinnitanud ja meil on käes tugevad kaardid, et oma tööd edukalt teha. Üheks heaks märgiks sellest on ka viimasel ajal palju kõneainet tekitanud ettevõtete otsused laiendada oma haaret välisturgudel ja investeerida uutesse tehastesse mõnes muus riigis, mis tegelikult toob Eestile märkimisväärset kasu ja on igati loomulik osa meie majanduse arengust,“ lisas Vänto.