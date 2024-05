Change’i kaasasutaja lahkub tootejuhi kohalt

Gustavi Libliku kirg krüptotehnoloogia süvendatud tundmaõppimise vastu on aastatega üha kasvanud. „On öeldud, et inimesed veedavad oma vaba aja sageli tegevustes, millele nad lõpuks tööalaselt pühenduvad. Minu puhul kulub suur osa vabast ajast krüptouuringute lugemisele, uusimate krüptotoodete proovimisele ja suhtlemisele krüptokogukondadega. Valdkonna pidev muutumine ja uuenduste rohkus pakub mulle väljakutset ja tahan olla lähemal just väga uuenduslikele projektidele ning püsida nende käekäiguga maksimaalselt kursis,“ rääkis Liblik.

„Change liigub edasi ja laiendab teenuste ulatust horisiontaalselt, et pakkuda innovatiivseid lahendusi meie kasvavale kliendibaasile. Gustavi vastutusalad – esmalt krüptoäri – on olnud meie strateegia keskmes ning tema panus ettevõtte eduloo lahutamatu osa. Täna on Change saavutanud tugeva turupositsiooni, mille tõestuseks on käive, mis on ületanud 13 miljonit eurot ja positiivne kvartaalne rahavoog. Oleme tänulikud Gustavi töö eest ja toetame tema soovi jätkata sügavutti krüptotehnoloogias, kus on tema tõeline kirg,“ ütles Change’i tegevjuht Marek Pajussaar.

Change on 2016. aastal loodud, Hollandis ja Eestis väljastatud tegevuslubade alusel teenuseid osutav kauplemisplatvorm, mille vahendusel on võimalik turvaliselt osta, müüa ja hoida krüptovarasid ning kaubelda tuletisinstrumentidega. Lisaks investeerimisteenustele on klientidel võimalik oma kontoga siduda Visa maksekaart, mis tagab 24/7 ligipääsu kontol olevatele vahenditele. Change’i eesmärgiks on muuta investeerimine lihtsaks, taskukohaseks ja kättesaadavaks kõigile. Tänaseks on Change’il üle 130 tuhande kasutaja enam kui 30 riigis ja kokku on platvormil kaubeldud ligi 2 miljardit euro väärtuses.