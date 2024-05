Tahad saada oma mobiilioperaatorilt soodsamat pakkumist? Telekomid selgitavad, kuidas seda teha

„Personaalsete pakkumiste tegemine, kus on arvesse võetud just konkreetse kliendi vajadusi, on tegelikult osa meie igapäevatööst. Kahjuks ei saa päris kõigile selliseid pakkumisi teha, kuna paljud kliendid pole andnud selleks vastavaid nõusolekuid,“ selgitas Neerot.

Kui klient on andnud Teliale nõusoleku oma andmete töötlemiseks, on võimalik talle teha personaalseid pakkumisi nii seadmete kui teenuste osas. Kui klient vastavat nõusolekut pole andnud, ei tohi Telia omalt poolt ka vastavaid pakkumisi teha.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Evelin Tulp sõnas, et oma teenuste ülevaatamine on väga tervitatav ja tavapärane protsess. „Toome pidevalt turule uusi teenuspakette, et vastata klientide kasvavatele ootustele ja vajadustele. Erinevad paketid sisaldavad lisaks internetile ja kõnedele lisaväärtust, mida kliendid enim hindavad – Mobiil ID, küberturvalisuslahendused, reisikindlustus, teenused Euroopa Liidu riikides jne. Uutes Elisa nutipakettides on kuutasu sees juba ka Elisa Huub, mis annab ligipääsu arvukatele seriaalidele ja filmidele ning eksklusiivsisule,“ rääkis Tulp.