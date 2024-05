Tallinna kogunevad Euroopa investorid saavad kuulda ka Eesti küberkaitse ja geopoliitika teemasid

„Hübriidrünnakute puhul näeme kombinatsiooni kõikvõimalikest varjatud mõjutusvahenditest, millest alati on kõige olulisemal kohal informatsiooniline surve või mõjutamine. Ka Venemaa hübriidsõja võime on agressiooni tõttu Ukrainas saanud tõsiselt kannatada, kuid seda taastatakse kiiresti,“ sõnab Saks.

Euroopa julgeoleku tagamiseks tuleb esmalt tagada Ukrainale piisav sõjaline ja majanduslik toetus. Sõja senine käik on näidanud, et Vene armee on võimalik Ukrainast lahkuma sundida.

Rainer Saks, kes analüüsib Ukrainas toimuvat igapäevaselt, tuletab pidevalt meelde, et Euroopa riikidel tuleb uuesti investeerida oma kaitsevõimesse ning taastada sõjalise kaitse usutavus kuna sõda Ukrainas on näidanud, et Venemaa relvad jäävad lääneriikide tehnoloogiale selgelt alla. Venemaa peab uskuma, et Euroopas ja USA-s suudetakse toota rohkem ja paremaid relvi ning et neid ollakse valmis kasutama. Ja lõpetuseks peab Euroopa suutma murda Venemaa poliitilise ja informatsioonilise mõjutustegevuse.

Intellektuaalne potentsiaal aitab realiseerida tehnoloogilist võimekust

Euroopa tehnoloogiline võimekus tuleb rakendada ka oma julgeoleku tagamiseks ning kaasata ühiskond laiemalt Euroopa stabiilsuse tagamiseks. Uute tehnoloogiate edukas rakendamine aitab ka julgeolekuvaldkonnas oluliselt suurendada heidutust ning vähendada potentsiaalse vaenlase võimalusi olukorda destabiliseerida.

„Sõda Ukrainas on vallandanud suure uudsete tehnoloogiate arenduste buumi. Ukraina peab pakkuma efektiivset vastukaalu vastasele, kes omab ülekaalu traditsioonilises relvastuses. Ukrainas on koondatud riigi kaitseks kogu elanikkond ning rakendatakse kõiki teadmisi, et riiki kaitsta. Selle tulemusena sünnib terve rida uusi tehnoloogiaid, millest saavad tuleviku kaitsetööstuse suured projektid. Kõige nähtavam on kõikvõimalike mehitamata platvormide plahvatuslik areng ning integreerimine inimtegevusega. Väga erilisel kohal on küberrünnakute vastane tegevus. Ukraina on suutnud tõrjuda Vene rünnakuid ning riigi digitaalne taristu on katkematult tööd jätkanud. Seda võib pealtnäha pidada väikeseks imeks, aga selle taga on sadade IT-ettevõttete koostöö, arendused ja uudsed lahendused ning pidevad õppimised, treeningud ja harjutused,“ analüüsib Saks tehnoloogilisi arenguid.