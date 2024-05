Tagatisrahata üürimine on moes. Millised on praeguse üürituru neli suurimat suundumust?

„Üheks suureks trendiks on näiteks piirkondlikud grupid, kuna see võimaldab sihtida oma kuulutusi kindla linna, asumi või küla elanikeni. Teine populaarne keskkond on Facebook Marketplace, mis on eriti kasulik üüripindade puhul, mis asuvad väljaspool suuremaid linnu või piirkondades, kus pole suuri Facebooki gruppe,“ täpsustab ta.

Üürnike otsimisel on aina suurem roll ka sotsiaalmeedial. „Seda kinnitab ka fakt, et umbes 20% küsitluses osalenud üürileandjatest oligi oma üürniku leidnud puhtalt sotsiaalmeediast. Huviliste arvu suurendamiseks jagavad üürileandjad üha enam oma loodud kuulutusi enda isiklikul profiilil või erinevates Facebooki gruppides,“ kommenteerib Aun.

Auni sõnul kasutab Rendini tasuta üürikuulutuste platvormi tuhandeid üürileandjaid ja üürnikke, kes otsivad õiglasemat ja turvalisemat viisi üürimiseks. „Platvormi populaarsusele aitab kahtlemata kaasa ka see, et kogu protsess on osapoolte jaoks väga mugavalt üles ehitatud,“ lisab ta.

Uute trendide mõistmine ja nendega kohanemine võimaldab muuta üürimist paremaks ja õiglasemaks kõigi osapoolte jaoks. Meetodid, mis töötasid aastakümneid tagasi, ei ole täna enam piisavad, mistap on eriti oluline nendele muutustele otsa vaadata ja need enda kasuks tööle panna.

Üürikuulutuste eest maksmisel ei nähta enam mõtet

Nende keskkondade populaarsuse kasvu taga peitub väga lihtne põhjus – hind. Kui kinnisvaraportaalidesse üürikuulutuse lisamine võib maksta 100€, siis nii Rendin platvormil kui sotsiaalmeedias kuulutamine võimaldab üürileandjatel jõuda tuhandete koduotsijateni täiesti tasuta.

„Tühjalt seisev üüripind on üürileandjatele niigi suur kulu, mida kuulutamistasud veelgi upitavad. Tihti tuleb üürileandjal aga kallitest teenustasudest hoolimata ise palju vaeva näha, et üüripinnale sobivaid kandidaate leida. See tähendab, et lisaks igakuistele laenu- ja kommunaalmaksetele sööb üürnikku ootav kodu omaniku rahakotist ka lihtsasti välditavaid ning sageli täiesti ebavajalikke summasid,“ selgitab Aun.

„Lisaks ei ole juhtivate kinnisvaraportaalide hinnakirjad avalikud, mis jätab üürileandja olukorda, kus ta on kohustatud alustama üürikuulutuse sisestamist teadmata, kui palju see maksma läheb. Üürileandjad ei taha enam välja käia suuri summasid teenuse eest, mis ei ole läbipaistev ega garanteeri neile usaldusväärset üürnikku. Samuti tuleb paljudel juhtudel üürileandjal lisaks kuulutuse avaldamise tasule kergendada kukrut ka erinevate lisateenuste peale, et kuulutus üldse huvilisteni jõuaks,“ kommenteerib üüriekspert.

Auni sõnul on see ka üks põhjustest, miks Rendinist on saanud kahe viimase aastaga Eesti suurim otse omanikult üürikuulutuste portaal. „Üürileandjad ja üürnikud otsivad üha enam kokkuhoiukohti ning meie teenus võimaldab neil säästa nii raha, aega kui närve. Me oleme vajadusel osapooltele igal sammul olemas ning aitame tagada, et üürisuhe oleks usalduslik ja õiglane,“ lisab ta.

Üürileandjad uurivad üha enam üürnike tausta

Üheks suureks üüriturgu muutvaks teguriks on ka üürileandjate kasvav soov kontrollida oma üürnike tausta. Selleks on Rendin 2019. aasta lõpust arendanud unikaalset suurandmetel põhinevat algoritmi, mis hindab kandidaadi maksevõimekust ning võtab arvesse ka varasemat üürikogemust ja teisi riskitegureid.