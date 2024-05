Ameerika Ühendriikides läbi lüüa üritava Cashy mängu looja: USA-s on palju kergem vigu teha kui Eestis

„Kui me räägime rahatarkusest, siis probleem ei ole infos. Kui ma guugeldan, kuidas rohkem säästa või mis asi on aktsia, kuidas investeerida, siis ma saan sõna otseses mõttes miljard tulemust,“ märkis Mart Vainu saates „Tark investor“. Küsimus on selles, kuidas see info inimesteni jõuaks.

FOTO: Erakogu