Hiiumaa lähedal asuva erasaare ostu vastu tuntakse huvi ka välismaal

„Viimastel päevadel on kasvanud näiteks lätlaste huvi, sest Baltimaades on see ainuke ehitusõigusega meresaar, mille sarnast neil ei ole. Loodetavasti ei saa nende ostuhuvi takistuseks lühike ajaperiood, kuna oksjon algab juba esmaspäeval.“ Enampakkumine lõppeb järgmisel kolmapäeval, kuid ostjal on ostuhinna tasumiseks ja notariaalse müügilepingu sõlmimiseks aega kuni 30 päeva alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Toompargi sõnul on saare 480 000-eurone alghind muljetavaldav, aga tõenäoliselt on ka ostja näol tegemist inimesega, kes hindab unikaalseid asju ja privaatsust. „Samas, kui mõelda, et tegemist on 24-hektarilise maalapiga, mille alghind on 2 eurot m2, siis ma ütleks, et maad tasub ikka osta, kui see on odavam kui laminaatparketi m2,“ rääkis Toompark.