Rahulolematu Tallinna elanik: kodutänava kaevetööde tõttu pean parkima tasulises parklas

Tallinnas Tihase tänaval tehtavad kaevetööd on paisanud sealse parkimiskorralduse uppi. Osaliselt on ehitustööde tõttu tänaval parkimine ajutiselt keelatud. Küll aga asub kinnistul Snabbi tasuline parkla, kus on võimalik parkida. See võimalus osale elanikele siiski ei meeldi.