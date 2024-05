Kogenud ingelinvestor: iduinvesteeringu puhul on kõige tõenäolisem rahast ilma jääda

Edu võtab Antalaineni sõnul aega, kuid läbikukkumine käib idusektoris oluliselt kiiremini. Saates rääkis ta, et paljude algajate investorite puhul on näha tendentsi, kus hakatakse hasartselt investeerima ning aasta aega hiljem on mõned ettevõtted pillid kotti pannud ja ühtegi edulugu ei ole.