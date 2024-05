Investeerimisdemokraatia: uus investeerimise viis võlaturul

„Siseneme Eesti turule, sest meie litsents võimaldab meil pöörduda teie riigi investorite poole ning pakkuda neile ainulaadset võimalust investeerida Hispaania kinnisvarasse alates kümnest eurost. Siiani on investeeringud ja nende tulu olnud kättesaadavad ainult institutsionaalsetele investoritele. Teame, et Eesti jaeinvestorid on aktiivsed ning et teil on üsna suured ja populaarsed kinnisvaraplatvormid, mis rahastavad ja investeerivad peamiselt kohalikesse kinnisvaraprojektidesse,“ ütles Viskovskis. „Samuti näeme, et Eesti inimestele meeldib Hispaania ning arvestades elukvaliteeti ja väiksemaid geopoliitilisi riske, ollakse seal investeerimisse positiivselt meelestatud. Seda soodustab ka Hispaania hea makromajanduslik olukord ja kinnisvarasektor, mille kasvuväljavaated on Kesk- ja Ida-Euroopaga võrreldes soodsamad.“

„Me ei ole kunagi teinud kompromisse täieliku litsentseerimise ja ELi regulatiivse vastavuse osas. Nii tagame, et kõik meie investeerimistooted vastavad täielikult ELi seadustele ja määrustele. Selline tegutsemisviis mitte ainult ei suurenda investorite usaldust Indemo vastu, vaid juhib tähelepanu ka sellele, kui pühendunud oleme läbipaistvusele ja aususele. Tootel on revolutsioonilised funktsioonid nagu kaardirežiimis investeerimine ning võimalus uurida investeerimisobjekte 3D- ning tänavavaates,“ rõhutas Viskovskis.

Ta rõhutas, et Indemo puhul on algusest peale seatud esikohale vastavus ja kasutajakogemus.

„Pakume Euroopa investoritele ainulaadse väärtusega toodet – Indemo on esimene platvorm, mis võimaldab jaemüüjatel investeerida pankade ostetud hüpoteeklaenudesse Hispaanias. Diskonteeritud võlainvesteeringud (ingl discounted debt investments ehk DDI) loovad kinnisvarainvesteeringute puhul hea riski ja tootluse suhte, prognoositav aastane tootlus on umbes 15,1%,“ ütles Sergejs Viskovskis, endiste investeerimispankurite poolt Lätis asutatud finantstehnoloogiaettevõtte tegevjuht.

Viskovskis rääkis, et hüpoteekidesse investeerimine on üks populaarsemaid viise stabiilse ja tervisliku tulu teenimiseks. „Indemo võimaldab ka kõige väiksematel investoritel hõlpsasti laenuturule siseneda ja kohe oma portfelli ehitamist alustada.“ Tema sõnul on investorite jaoks oluline, et Indemo pakutavad tooted on tagatud ELi liikmesriigis Hispaanias väljastatud pangalaenu tüüpi laenudega.

Kinnisvara valik investoritele

2023. aasta sügisel tegevust alustanud Indemo on juba meelitanud ligi 2 miljonit eurot investeeringuid rohkem kui 800 investorilt, kellel on usku Hispaania kinnisvaraturgu. Platvorm on Euroopas tuntud eksklusiivse kinnisvarainvesteeringute platvormina, mis avab nii Balti riikide kui ka ülejäänud ELi jaeinvestoritele võimaluse investeerida kinnisvaraga tagatud erilaenudesse ehk NPLide turgu Hispaanias.

Indemo kaasasutaja ja tegevjuht selgitab, milliseid kinnisvaraobjekte jaeinvestoritele pakutakse ja kuidas. Hispaanias on pangad kohustatud viivislaenud müüma, kui kinnisvara ostnud klient ei tasu pangale 12 kuu jooksul. ELi suuruselt neljanda riigi Hispaania järelturg on teiste ELi riikidega võrreldes suurim, ulatudes 2023. aastal 42,1 miljardi euroni. Ta märgib, et Indemo pakub ainult kinnisvara või muude hüpoteekidega tagatud võlgu. Indemo litsentseeritud võlateeninduspartnerid Hispaanias valivad välja kõige soovitumad laenud, mis on väljastatud hea hinnaga ja turustatava vara ostmiseks. Samuti pakuvad nad enne pangalt võla omandamist juriidilisi ja finantskontrolli teenuseid ning tagavad võla hilisema teenindamise ja sissenõudmise, sealhulgas sundmüüki pandud kinnisvara sundmüügi.