KUULA JA VAATA | Ärilainel: hoop majandusele võib äri alustamisel kasuks tulla

Luminori eraisikute panganduse juht Kaspar Kork sõnab, et müüt sellest, nagu peaks panga jutule minemiseks olema ette näidata aastatepikkune tegutsemisajalugu ja muljetavaldav klientide rivi, ei pea enam ammu paika. „Pank on tänapäeval üks olulisemaid partnereid kohe ettevõtte algusest peale, aidates ära teha esmased elementaarsed toimingud, nagu konto loomine ja näiteks makseterminalide rentimine,“ toob Kork näiteid.

Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge lisab, et ettevõtte toimimise aluse ehk äriplaani koostamise ajal tasub samuti pangalt nõu küsida. „Tihtipeale juhtub, et ettevõtjal jääb mõni oluline aspekt äriplaani koostamisel tähelepanuta, sest lihtsalt ei osata veel selle peale mõelda. Panga vastavatel spetsialistidel on aga olemas vajalik kogemus, et kõik oluline saaks äriplaani sisse kirjutatud ja läbi analüüsitud,“ sõnab Julge.

Luminori Eesti äripanganduse juht Marjan Savtšenko toob omalt poolt esile, et ettevõtja peab sellegipoolest ka teatud eeltöö ise ära tegema ning ettevõtte eeldatavad finantsnäitajad ja -prognoosid peavad paberil kenasti kokku jooksma. „Selge on see, et kõigepealt peab asi Excelis toimima. Kui juba plaanis ei joonistu välja, kuidas äri peaks toimima, ei saa edu loota ka reaalses elus,“ annab Savtšenko ausat nõu. Samas ei ole tema sõnul probleem, kui tabelisse märgitud prognoosidele ettevõte kohe järele ei jõua, sest see võtabki aega.