Suured muudatused Funderbeamis: Kaidi Ruusalepp lahkub juhikohalt

Alates juunist jääb Ruusalepp Funderbeami juhatusse kui üks ettevõtte asutaja. Ruusalepp on töötanud juhtivatel positsioonidel finantssektoris 23 aastat, 11 aastat neist Funderbeamis. Nimelt võtab ta pikema puhkuse, andes järgmistest väljakutsetest teada tõenäoliselt selle aasta teises pooles. Samas jääb Ruusalepp ettevõtte seotuks VentureWave Groupi tasandil. Uut tegevjuhti Funderbeam ametisse esialgu ei nimeta.

Nõnda on Funderbeam tugevdanud enda juhtkonda kahe väga kogenud VentureWave Groupi asutajaga, kes on eelnevalt üles ehitanud, teinud ka mitu „exiteid“ ja investeerinud sarnastesse tehnoloogiaettevõtetesse nagu seda on Funderbeam.

Funderbeami juhatuse esimeheks on mõneks ajaks määratud VentureWave Groupi tegevjuht ja kaasasutaja Alan Foy. See tähendab, et ta juhib Funderbeami Groupi juhtimistiimi strateegilistes ja globaalsetes küsimustes, samuti uue ärisuuna käivitamistest Venturebeam brändi alt. Funderbeami müügi-, turundus- ja käibevaldkonna (CRO) eest hoolitseb VentureWave’i teine asutaja Brian Martin. Ettevõtte igapäevase tegevuse juhtimise ja ärisuundade ülesehitamise on enda kanda võtnud Monika Karu.

„Kaidi on üles ehitanud tugeva innovatsioonikultuuri ja -meeskonnaga ettevõtte. Ta peaks kindlasti olema oma pärandi üle Funderbeamis uhke. Meie VentureWave’is oleme rõõmsad, et saame jätkata Kaidiga koostööd grupi tasandil, et juhtida ettevõtet edukalt ka edaspidi,“ sõnab VentureWave’i kaasasutaja Alan Foy.

„Ma tahan tänada kõiki, kes on olnud osa Funderbeamist ja ettevõtte esimestel aastatel. Nii oma toetuse, kriitika, kaasaelamise ja ideedega. Ma tunnen enesekindlalt end järgmise peatüki ees Funderbeamis, millel on uus juhtimine. See on ideaalne ajastus ettevõtte üleandmiseks. Ma jään siiski hoidma oma positsiooni kui ühe suurima vähemusaktsionärina ja ettevõtte suurima fännina,“ lisab Kaidi Ruusalepp.