GRAAFIK | Tänavu on enim pensionikogujaid kaotanud LHV fondid

Võrreldes 3. jaanuari seisuga kogub LHV fondides nüüd üle 3000 aktiivse investori vähem, mis on pensionihaldurite seas suurim kukkumine. LHV fondidest on sellega lahkunud ümmarguselt 60 miljonit eurot. Enim pensionikogujaid kaotas LHV ka eelmise aasta esimeses pooles .

Langus on toimunud ka SEB pensionifondides, kus kogub kokku 0,46% ehk ligi 500 investorit vähem ning SEB fondidest on sellega läinud on ligi 3 miljonit eurot.