Erakliinik kirjutas patsientidele, et tervisekassal on raha otsas, ja hakkas vastuvõtuaegu tühistama

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas kommenteeris, et täna saatsid nad oma lepingupartneritele kirja, kus tuletati meelde, et raviasutus peab oma tööd planeerides lähtuma lepingus kokkulepitud summadest.

„Oleme teadlikud, et Meliva Kaarli kliinik on omaalgatuslikult asunud patsientide aegu tühistama. Saame kinnitada, et Meliva otsib olukorrale lahendust, et ravitöö saaks jätkuda,“ kinnitas Tähnas, et tegemist oli ühe erakliiniku tekitatud segadusega.