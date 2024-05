DelfinGroupi suuraktsionärid müüvad avalikul pakkumisel suure osa ettevõttest

Suuraktsionär Aigars Kesenfelds selgitas, et müügi on eesmärk on DelfinGroupi vabalt kaubeldavate aktsiate arvu ja seeläbi aktsia likviidsuse suurendamine. Samuti on müüjate eesmärk kapitali vabastamine perekonna investeerimisportfelli mitmekesistamiseks ja omakapitali investeeringuteks teistes ärivaldkondades tegutsevatesse varasemas kasvufaasis ettevõtetesse.