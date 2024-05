Coop avas Aegviidus uue kaupluse, milleks investeeriti pea kaks miljon eurot

„Tänu laienenud müügisaalile jõuab Aegviidu elanikeni senisest palju suurem valik kampaaniatooteid, mille osakaal on viimastel aastatel toidukauplustes märgatavalt kasvanud,“ ütles Marjundi. „Kaupluses on avaramad riiulivahed mugavamaks liikumiseks, lisaks traditsioonilistele kassadele saab kiiremate ostude tegemiseks kasutada Nutikassasid. Suvitajatele ning matkajatele mõeldes on kauplusest võimalik osta pehmet jäätist, sooja kohvi, saiakesi ja pitsasid ning hoone ees on pingid kõige selle nautimiseks ning puhkamiseks.“