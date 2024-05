Kirjaneni firma sai Norras magusa tööotsa

Hooldekodudele paigaldatud päiksepaneelid toodavad aastas kokku hinnanguliselt 755 000 kWh elektrienergiat. See vastab 38 keskmise Norra kodu aastasele energiatarbimisele ja aitab säästa 14,3 tonni CO₂ aastas. Investeering viie hoone päikesekatustesse läheb koos ehitustöödega Stavangeri omavalitsusele maksma üle 20 miljoni Norra krooni ehk umbes 1,7 miljonit eurot.

Stavangeri linnapea Sissel Knutsen Hegdal lausus, et projekt on hea näide sellest, kuidas hooneid renoveerimise käigus kaasajastatakse. „Hooldekodude renoveerimise käigus kasutasime ühtlasi võimalust minna üle uutele, tuleviku energialiikidele. Meil on plaanis seda jätkata ka omavalitsuse teiste hoonetega,“ kinnitas Hegdal Norra meediaväljaandele Aftenbladet.