Eesti tehnoloogiafirma vahetab tegevjuhti

„Jätkusuutlik energia pakub oma kiiresti areneva maastiku tõttu ettevõtetele erakordset ärivõimalust lühikese aja jooksul hüppeliselt kasvada. Lisaks majanduslikule potentsiaalile pakub see ettevõtte eesmärgitunnetusega ühtivat võimalust mõjutada positiivselt inimesi, kui ka meie planeeti,“ ütles Miler.

Jakub Mileril on üle 15-aastane rahvusvaheline juhtimiskogemus. Eleporti teatel on ta töötanud erinevatel ametikohtadel, mis on hõlmanud ettevõtete juhtimist ja laienemist uutele turgudele.