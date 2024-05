Suvilaturu ülevaade. Millise hinna eest on eestlane nõus suvekodu ostma?

Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe tõi välja, et kuigi kinnisvaraportaalis on suvilakuulutusi üle terve Eesti, siis ostjate lemmikuks on ikka teada-tuntud suvituspiirkonnnad. „Kõige enam otsinguid tehakse Pärnu, Haapsalu, Võsu ja Kaberneeme suvilatele. Pealinna läheduses on populaarsed piirkonnad Laulasmaa ja Kloogaranna. Lõuna-Eestis soovitakse suvilat Setomaal, aga ka teistes looduskaunites kohtades.“

Marko Sultsi sõnul tekkis koroonapandeemia ajal trend, mis püsib tänaseni – distantstöö võimaluse tõttu soovitakse suvilat kasutada aastaringselt teise koduna. „Aastaringseks kasutamiseks mõeldud maakodule on juba kõrgemad ootused – on väga levinud, et sinna paigaldatakse kütmiseks soojuspump, kraanist peab tulema soe vesi ja sanruumid renoveeritakse kaasaegseks,“ ütles Sults, kes lisas, et kui hoonesse on toodud veevarustus või maja köetakse vee baasil radiaatorite või vesipõrandaküttega, siis peab olema tagatud aastaringne küte. „See omakorda tähendab aastaringset kulu elektrile. Et kulud külmadel talvekuudel liiga kõrgeks ei kasvaks, tekib vajadus maja soojustada.“

Kinnisvara24 portaalis on hetkel müügil 238 kinnisvaraobjekti, mille sihtotstarve on suvila. Lisaks on paljud suvilad ümber ehitatud aastaringseks elamiseks ja need pakkumised leiab majade kategooriast, kus on müügil 2500 hoonet.

Uibomäe lisas, et suvila või teise kodu rajamisel on oluline ka inimese päritolu – eestlaste jaoks on olulised need paigad, kus asuvad perekonna juured. „Näiteks saarlaste hing ihkab ikka saartele ja sama mustrit võib märgata üle terve Eesti.“

Uibomäe sõnul on Eesti inimestel veel üks kindel eelistus: suvila võiks asuda veekogu läheduses, olgu selleks siis meri, järv või jõgi. „Portaali otsingutest näeme, et huvi on privaatsete kinnistute vastu, kuhu saaks rajada maja oma soovide järgi ja nii, et naabrid jääksid kaugemale. Aga sellest veelgi olulisem on veekogu lähedus.“

Millise eelarvega peab suvila ostja keskmiselt arvestama?

Kinnisvara24 portaali statistika näitab, et kõige enam otsitakse suvilaid hinnaklassis 40 000 – 80 000 eurot. „Harjumaal ja populaarsetes suvituspiirkondades tuleb suvila eest keskmiselt kõige rohkem raha välja käia. Kuigi kallimate suvilate pakkumised võivad läheneda lausa 500 000 eurole, pakutakse Kinnisvara24 portaalis praegu ligi 700 maja või suvilat, mille hind jääb alla 80 000 euro,“ rääkis Uibomäe ja lisas selgituseks, et hind oleneb nii asukohast, veekogu lähedusest, hoonete seisukorrast kui ka krundi suurusest. „Väga nõutud ja kõrgelt hinnatud on luksuslikumad vanad taastatud talukompleksid, mis asuvad vahetult veekogu ääres ja on privaatse asukohaga.“

Kõrgendatud huvi on ka selliste vanade talumajade vastu, mida oleks võimalik renoveerida. Marko Sults tõi välja, et kuigi ostjal on sageli ootus, et suvilast saab lihtsa vaeva ja vähese kuluga ehitada aastaringseks elamiseks sobiva ökonoomse elamu, siis Ehituskaitse Büroo kogemus seda ootust kahjuks ei toeta.