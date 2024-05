Kaval strateegia viis mõistuse. Soome vanapaar sai päikesepaneelide ostuga petta

Paneelikaupmeeste sihtmärgiks oli eakas abielupaar, kirjutab Iltalehti. Koduukselt alustatud müügiga prooviti igal võimalikul viisil vanureid veenda, et just selliseid päikesepaneele on neil vaja. Ukselt-uksele müügitaktikaid on palju ja need varieeruvad sõltuvalt olukorrast ja kliendist. Antud juhul oli üheks põhitaktikaks müügi pikendamine.