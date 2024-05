Swedbanki kliendid saavad kogutud mündid tasuta arvele kanda

Ühest küljest on mündikampaania eesmärk pakkuda klientidele võimalust kanda seisev metallraha arvelduskontole ja panna see nii lisaraha teenima. „Miks mitte kanda kogutud summa juba edasi Rahakogujasse ehk moodsale arvelduskontole, kus klient saab teenida sinna paigutatud summalt mugavalt 2% intressi aastas. Samas on igal hetkel võimalik raha sellelt kontolt tasuta välja võtta, „ kirjeldas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.