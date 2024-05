Martin Länts: Bigbanki võlakirju saab märkida vaid selle reedeni

Prospekt (sh lisa) koos võlakirjade tingimuste ja prospekti kokkuvõttega teise seeria kohta on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil ja Finantsinspektsiooni veebilehel. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebilehel elektroonilises vormis kättesaadavad Prospekti teise seeria kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keeles.