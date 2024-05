Bigbanki viimased kvartalitulemused: 2,5 miljardi euroga bilansimahu rekord

Bigbanki laenuportfelli maht on jätkanud tugevat kasvu kõigis kategooriates. „Erilist rõõmu valmistab kodulaenude portfell, mis aasta esimeses kvartalis kasvas 43 miljoni euro võrra, ületades eelmise aasta sama perioodi kasvu 23 miljoni euro võrra. Kinnisvaraturgudel on elavnemise märke ja rõõm on näha, et üha enam kliente valib just Bigbanki oma koduostu finantseerijaks,“ märkis Länts.