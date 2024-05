Mis on kolm võlakirjainvestorite sagedasemat küsimust Bigbankile?

3. Kas selleks, et saada soovitud kogust võlakirju, pean ma varuga märkima? Kuidas jaotate võlakirjad ülemärkimise korral?

Ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 10 000 võlakirjani ehk 10 000 000 euroni. Jaotatavate võlakirjade koguse puhul on Bigbankil õigus, aga mitte kohustus eelistada märkijaid, kes on Bigbanki töötajad. Kui see on matemaatiliselt võimalik, siis püüame garanteerida igale jaeinvestorile minimaalselt 10 võlakirja kogusummas 10 000 eurot. 10 võlakirja ületava märkimissoovi osas teeb jaotusotsuse vastavalt prospektis sätestatule Bigbanki juhatus. Täpsem info pakkumise võlakirjade jaotuse kohta on leitav prospektist.