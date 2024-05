TULE KUULAMA | Et kujundada Ukraina tulevikku koos ülemaailmsete liidrite ja investoritega

Ukraina rekonstrueerimine on rohkem kui riiklik pingutus - see on üleskutse ülemaailmseks solidaarsuseks. Euroopa ja rahvusvahelise kogukonna vankumatu toetusega on Ukraina valmis tugevamana ja vastupidavamana esile tõusma. See konverents on sinu võimalus olla osa sellest kriitilisest liikumisest kaasaegse, Euroopa ja turvalise Ukraina suunas.