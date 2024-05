NATO moodustas kriitilise merealuse taristu kaitsmiseks eriüksuse. „Euroopa sõltub nendest gaasitorudest ja sidekaablitest“

„See taristu on enamasti kaitsmata ja tuntakse muret, et Venemaa võib merealused kaablid ja torud sihikule võtta, et häirida Euroopa majandust ja ühiskonda,“ sõnas üks ametnik.

„NATO väed on suurendanud patrulle ja õppusi kriitilise tähtsusega merealuse taristu läheduses nii laevade, lennukite kui ka droonidega,“ kirjeldas ametnik. „Euroopa sõltub veealustest gaasitorudest ja sidekaablitest, kuid need on sabotaažile haavatavad. Me hakkame sellega aga nüüd tegelema,“ kinnitas ta.