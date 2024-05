Kiirmoeketti Zara süüdistatakse Soomes töötajate halvasti kohtlemises. „On tavaline, et müüjad nutavad tagaruumis“

Populaarne kiirmoekett Zara reklaamib seal töötamist toredana. Töötajad on just kui üks suur pere. Tegelikkus on aga väga erinev. Iltalehti rääkis poetöötajatega ja selgub, et väga paljud neist on tööl kokku puutunud halvustamisega ning on tavaline, et müüjad saavad kas paanikahoo või nutavad poe tagaruumis.